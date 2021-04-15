الدبيبة بأول زيارة لروسيا ينادي بإخراج مرتزقة ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبة على ضرورة خروج كافة المرتزقة من البلاد.

وعقد الدبيبة الخميس، بالعاصمة الروسية موسكو والوفد المرافق له مباحثات مع رئيس وزراء روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين.



وشدد الجانب الروسي على دعم استقرار وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها، كما أكد الدبيبة على ضرورة خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية وطلب من الجانب الروسي دعم هذا الأمر.

ونوه الجانبان إلى ضرورة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة.





كما اتفق الطرفان على ضرورة التعجيل بتوريد جرعات أخرى من لقاح فايروس كورونا "سبوتنيك-ڤي" لليبيا.

كما سمى الجانبان وزير النفط محمد عون كرئيس مشارك للجنة مع نظيره وزير الطاقة الروسي، فيما يخص عمل اللجنة الليبية الروسية المشتركة.

وزار الدبيبة، الخميس، موسكو،لبحث التعاون العسكري والاقتصادي، حيث كان في استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا؛ نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.

وتأتي هذه الزيارة وهي الأولى للدبيبة إلى موسكو منذ نيل حكومته الثقة في البرلمان، في مارس/ آذار الماضي، بعد أيام من زيارة إلى تركيا، وجولة قادته كذلك إلى مصر والإمارات والكويت، بحث خلالها دعم مسار العملية السياسية في ليبيا.