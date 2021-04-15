بايدن يلتقي نظيره الكوري الجنوبي في مايو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشهر المقبل في واشنطن نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-ان.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة جين ساكي: "يتطلع الرئيس بايدن إلى استقبال رئيس جمهورية كوريا، الرئيس مون، في البيت الأبيض في النصف الثاني من شهر مايو".

وقبل تنصيب بايدن، قال مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية، إنه يتعين على الرئيس الأمريكي المنتخب إجراء محادثات مع بيونج يانج.

وطالبت كوريا الجنوبية بايدن بأهمية البناء على التقدم الذي أحرزه الرئيس السابق دونالد ترامب مع كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية.