30 شخصًا فقط.. من سيحضر جنازة الأمير فيليب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يوم السبت المقبل، ستودع العائلة الملكية دوق إدنبرة الأمير فيليب، خلال جنازة محدودة العدد تقتصر على الأقارب بسبب قيود "كوفيد-19".

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أنه عادة ما كان يحضر تلك الجنازات رفيعة المستوى المئات من الضيوف وتتجمع حشود العامة بمكان قريب دعمًا لهم، إلا أنه سيسمح لـ30 شخصًا فقط بالحضور بسبب التوجيهات الإرشادية للحكومة البريطانية.

وفي حين لم يعلن بعد عمن بالتحديد سيحضر الجنازة، إليك بعض من أبرز الشخصيات التي قد تتواجد بجنازة الأمير فيليب.

الملكة إليزابيث الثانية

بالطبع، ستكون الملكة موجودة بالجنازة السبت. وقد دام زواجها هي والأمير فيليب لمدة 73 عامًا، وكانت الكلمة لها في تحديد من سيحضر الجنازة.

أمير ويلز ودوقة كورنوال

باعتباره أكبر أبناء الأمير فيليب، من المتوقع أن يحضر الأمير تشارلز (72 عامًا) الجنازة يوم السبت، مع زوجته، كاميلا باركر بولز.

الأميرة الملكية واللواء بحري

ستحضر الأميرة آن، الابنة الوحيدة للزوجين، الجنازة مع زوجها السير السير تيموثي لورانس، وهو ضابط متقاعد بالبحرية الملكية.

دوق يورك

تنحى الأمير أندرو، ثالث أبناء الملكة والأمير فيليب، عن أداء مهامه الملكية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، مما سيجعل الجنازة أول مناسبة ملكية متلفزة يحضرها منذ هذا الوقت.

إيرل وكونتيسة وسكس

بصفته أصغر أبناء الأمير فيليب، من المحتمل أن يحضر الأمير إدوارد أيضًا الجنازة مع زوجته، صوفي، كونتيسة وسكس، التي يقال إنها مقربة بشكل خاص من الملكة.

بيتر فيليبس

فيليبس (43 عامًا) هو أكبر أبناء الأميرة آن والولد الوحيد لها ولزوجها الأول مارك فيليبس.

زارا تيندال ومايك تيندال

زارا تيندال (39 عامًا) هي الابنة الثانية للأميرة آن، ووالدها مارك فيليبس أيضًا. ومن المرجح أن تحضر تيندال الجنازة يوم السبت، غير أنه لم يتضح ما إن كانت ستذهب برفقة زوجها مايك تيندال أم لا، بالنظر إلى القيود على الأعداد.

دوق ودوقة كامبريدج

بصفته أكبر أبناء الأمير تشارلز والأميرة الراحلة ديانا، الأمير ويليام (38 عامًا) هو حفيد آخر للأمير فيليب، ومن المتوقع أن يحضر جنازة السبت، وأن يسير بموكب الجنازة خلف نعش جده.

ومن المرجح أن تحضر زوجته كيت ميدلتون الجنازة أيضًا.

دوق ساسكس

الأمير هاري (36 عامًا) هو أصغر أبناء الأمير تشارلز والأميرة الراحلة ديانا، وقد سافر من لوس أنجلوس لحضور الجنازة يوم السبت، غير أن زوجته دوقة ساسكس، يقال إنها ظلت في الولايات المتحدة لأنها حامل في طفلهما الثاني.

الأميرة بياتريس وإدواردو مابيلي موزي

بصفتها ابنة الأمير أندرو وزوجته السابقة، من المحتمل أن تحضر دوقة يورك الأمير بياتريس الجنازة يوم السبت، لكن لم يتضح ما إن كانت ستأتي برفقة زوجها إدواردو، الذي تزوجته العام الماضي.

الأميرة أوجيني وجاك بروكسبانك

من المحتمل أيضًا أن تكون الأميرة أوجيني بالجنازة، غير أنه ليس واضحًا أيضًا ما إن كانت ستأتي برفقة زوجها جاك بروكسبانك، الذي تزوجته عام 2018.