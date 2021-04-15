شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مطار أربيل في العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق، وفق وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس.



وأكدت الوزارة رفضها القاطع للاعتداء "الغادر الذي يهدد استقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب".

وجددت الوزارة وقوفها الكامل مع العراق فيما يتخذه لحماية أمنه، وأكدت موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف.