شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: ندعم العراق لحماية أمنه.. واستهداف مطار أربيل يهدد الاستقرار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.

وأكدت الوزارة رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب.

وجددت الخارجية وقوفها الكامل مع جمهورية العراق الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، مؤكدة موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف.