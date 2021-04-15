شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل مساعدات لمتضرري هجوم «داعش» في موزمبيق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات 36 طناً من المساعدات الطبية والغذائية العاجلة إلى جمهورية موزمبيق، للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تعرضت لها بلدة بالما الساحلية بمقاطعة كابو ديلغادو شمال موزمبيق، نتيجة الهجوم الإرهابي لجماعات مسلحة تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي، والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمئات من المصابين ونزوح عدد كبير من السكان من المدينة، ووجود العديد من العائلات من دون مأوى أو احتياجات غذائية أساسية خاصة من الأطفال والنساء.

وقال خالد إبراهيم عبدالعزيز شهيل القحطاني سفير فوق العادة ومفوض للدولة لدى جمهورية موزمبيق: إن دولة الإمارات تسعى منذ انضمامها للتحالف الدولي لدحر تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014، إلى دعم كافة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو القضاء على هذا التنظيم ومنع انتشار أيديولوجيته المتطرفة.

وأضاف أن هذه المساعدات الإنسانية العاجلة التي ترسلها دولة الإمارات إلى جمهورية موزمبيق تأتي في إطار توفير الإمدادات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للتخفيف عن كاهل المتضررين من الهجوم الإرهابي، كما تأتي ضمن الاستجابة الإنسانية ومساعدة كافة الدول الإفريقية في مثل هذه الظروف الحرجة.

وكانت دولة الإمارات قد أرسلت في وقت سابق مساعدات تحتوي على 8.7 طن من الإمدادات الطبية إلى موزمبيق، لدعم نحو 9 آلاف من العاملين في القطاع الطبي على مواجهة جائحة «كوفيد-19». (وام)