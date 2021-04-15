شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعاقب 3 متهمين بقصف بواكيه بالسجن مدى الحياة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

قضت محكمة باريس، الخميس، بالسجن مدى الحياة لثلاثة متهمين من ساحل العاج وبيلاروس حوكموا غيابياً، لتنفيذهم غارة جوية في 2004 قتل فيها تسعة جنود فرنسيين في بواكيه بساحل العاج.

وأكد رئيس المحكمة، تييري فوسينا، أن يوري سوشكين وهو من المرتزقة البيلاروس، وباتريس اويي، وأنج غناندوييه وهما ضابطان في سلاح الجو بساحل العاج، دينوا بارتكاب أعمال قتل، ومحاولات قتل. وأوضح أن المتهمين الثلاثة «هاجموا بنية الغدر» جنوداً فرنسيين كانوا من عناصر قوة حفظ سلام مع سبق الإصرار.

وينهي الحكم الأخير تحقيقاً فرنسياً طويلاً، وثلاثة أسابيع من المحاكمة اعتلى خلالها المنصة نحو 90 شاهداً من ناجين من القصف إلى وزراء فرنسيين سابقين.

ولم يستجب القضاء في ساحل العاج أو بيلاروس لمذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء الفرنسي.

وأكدت ساحل العاج أن الضابطين لا يمكن أن يلاحقوا بسبب قانون العفو الذي اعتمد العام 2007.

وشكل هذا القصف صدمة لفرنسا، إثر مقتل تسعة جنود لها، ومدني أمريكي، عدا عن إصابة 40 شخصاً. وكان ذلك الهجوم الأكثر دموية ضد جيشها، خلال عمليات تنفذها منذ أكثر من 20 عاماً.