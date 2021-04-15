شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة تونسية تغرّم القروي 6 ملايين يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس - أ ف ب

غرمت محكمة تونسية، الخميس، رجل الأعمال والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، الموقوف في قضايا أخرى تتعلق بتبييض أموال، 19.5 مليون دينار (حوالي 6 ملايين يورو).

وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي، أن الغرامة تخص القضية تعود إلى العام 2012 وتتعلق «بعدم التصريح الجمركي بعائدات مالية في عمليات تصدير».

والقروي موقوف منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعدما صدر أمر قضائي بإيداع بالسجن. ويلاحق القضاء القروي منذ العام 2017 في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي.

وعرف القروي بتأسيسه حزب «قلب تونس» الليبرالي، الذي حلّ ثانياً في الانتخابات النيابية في العام 2019 وشغل 38 مقعداً من أصل 217.

وأسس القروي قناة «نسمة» التلفزيونية وقام بحملة انتخابية تدافع عن الفقراء، وتنتقد الوضع الاجتماعي في البلاد.

وأوقف القروي قبل أيام من انطلاق حملته في الانتخابات الرئاسية السابقة التي وصل فيها إلى الدورة الثانية، لكن هزمه الرئيس الحالي قيس سعيّد بفارق كبير.