شكرا لقرائتكم خبر عن في «يوم الشمس».. كوريا الشمالية تحيي ذكرى ميلاد مؤسسها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - أ ف ب

أحيت كوريا الشمالية، الخميس، ذكرى ولادة مؤسسها، وأوّل زعيم لها كيم إيل سونج، في احتفالات تعرف ب«يوم الشمس» قام خلالها سكان بأقنعة واقية بنثر زهور أمام نصب له في العاصمة بيونج يانج.

ويحتفل الكوريون الشماليون في 15 أبريل/ نيسان المصادف لذكرى ميلاد جد الزعيم الحالي كيم جونج اون، ويعد أبرز موعد في التقويم السياسي السنوي في البلاد، ويُعرف باسم «يوم الشمس». وتوجه مواطنون إلى تلّة مانسو، حيث تطلّ تماثيل برونزية عملاقة لإيل سونج وخليفته كيم جونج إيل على العاصمة، ووضعوا زهوراً. وكُتب بالزهور:«الرفيقان كيم إيل سونج وكيم جونج إيل سيبقيان معنا دوماً».

واحتشد سكان، في أماكن بارزة من العاصمة لمشاهدة العروض. وكان الجميع يضعون أقنعة في الشوارع، لكن وجوه الراقصين لم تكن مغطاة.

وقال يانج مو جين من جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيؤول إنّ «كوريا الشمالية أعادت الاحتفالات إلى مستوى شبه طبيعي، مقارنة بالعام الماضي عندما ألغيت معظم الأنشطة بسبب كوفيد 19». وتغيّب كيم عن احتفالات العام الماضي، ما أثار تكهنات حول حالته الصحية.