شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة الطاير: مبادرة 100 مليون وجبة بصمة إنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، رئيسة مجلس الإدارة، بمبادرات 100 مليون وجبة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقالت إنها «بصمة إنسانية على جدار العمل الخيري والإنساني الخلاَّق ورسالة جود راسخة مبعثها أرض زايد الخير التي تتأهب للاحتفال بيوبيلها الذهبي».

وقالت الشيخة أمينة الطاير في تصريحات لها بهذه المناسبة: «في مواسم الخير والرحمة لابد لنا أن نثمن مبادرة العطاء التي انطلقت من إمارة الخير دبي ومن مرفأ الإنسانية مجسدة إطلاق 100 مليون وجبة بمناسبة شهر رمضان المبارك الحملة الأكبر لتقديم الطعام في 20 دولة بتوجيهات من سواعد الجود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله».

وأضافت: «نتوقف كثيراً أمام مقولة فارس الإنسانية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة إطلاقه هذه المبادرة العالمية الإنسانية والاستثنائية وفحواها« إطعام الطعام في شهر الصيام من أفضل ما يمكن أن يقدمه شعب الإمارات الكريم لإخوانه في الإنسانية».

وأشارت الشيخة أمينة الطاير إلى أن جائحة «كورونا» دفعت الكثير من الشعوب نحو تحديات معيشية صعبة دفعتنا لأن نكون من أكثر الشعوب عطاء وتراحماً وتعاطفاً مع معاناة غيرنا.. مؤكدة أن التاريخ الإنساني سجل بمداد من ذهب مبادرة مئة مليون وجبة كونها تحمل أصدق معاني الخير والعطاء في الشهر الفضيل. (وام)