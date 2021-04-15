سفراء العلامة التجارية الجُدد

عندما أعاد الوباء كتابة قواعد الحياة اليومية، أصبح البيع بالتجزئة عبر الإنترنت شريان حياة للمستهلكين والشركات على حدٍ سواء. لكن فيروس كورونا أدى إلى أكثر من زيادة حجم المبيعات أونلاين، فقد غيّر علاقتنا بالتجارة الإلكترونية، وأعاد تشكيل رحلة العميل بأكملها.

ويعتبر الارتقاء بدور سائقي توصيل الطلبات من أحد جوانب تلك الرحلة المهمة، فهم تحولوا من مجرد مقدمي خدمات توصيل إلى سفراء للعلامة التجارية. إنه تحول بسيط ولكنه زلزالي، وله آثار هائلة في شركات التجارة الإلكترونية. وفي حال رغب تجار التجزئة بالحفاظ على قدرتهم التنافسية، فلا يمكنهم تجاهل الدور المتطور للتسليم أو الأدوات الجديدة اللازمة للإبحار في هذا التغيير.

ووفقاً لمسح نشرته «ناتويست» و«ريتيل إيكونوميكس»، شهدت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة نمواً يعادل خمس سنوات في عام 2020 فقط، ووجد مكتب الإحصاء الوطني أن 35.2% من جميع مبيعات التجزئة في يناير/كانون الثاني تمت عبر الإنترنت. ونظراً لأن التجارة الإلكترونية أصبحت الطريقة الرئيسية التي يتفاعل بها العديد من المستهلكين الآن مع العلامة التجارية، كان لابد لها أن تأخذ دور المتجر الفعلي من جميع الجوانب. فمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة واجهات العرض الجديدة، والمواقع الإلكترونية هي الحديد والطوب، وسائقو التوصيل، وهم الاتصال الشخصي الوحيد الذي سيحصل عليه العميل، هم الواجهة الجديدة للمتجر.

ويمثل هذا العنصر الأخير مشكلة كبيرة لتجار التجزئة. فمرحلة التسليم في رحلة العميل غير متطورة وغير مجهزة بالكامل للتعامل مع حالات عدم اليقين التي تعد جزءاً لا يتجزأ منها. وسرعان ما يشعر المستهلكون بالإحباط إذا لم يتم الإبلاغ عن التغييرات، وعدم تفصيل أوقات التسليم، أو لا يوجد خيار للتحدث إلى السائق، أو إذا تم وضع الطرود في مواقع غير مناسبة. وتُفسد هذه التجارب السلبية تصور العلامة التجارية في أذهانهم، ولأن التسليم غالباً ما يكون نقطة الاتصال الأخيرة بين العلامة التجارية والمستهلك، فإن لها أثراً طويل الأمد على تجربة العميل بالكامل.

إذا أراد تجار التجزئة الحفاظ على صورة إيجابية للعلامة التجارية وحماية المبيعات وتحسينها، فعليهم الاستثمار في واجهة علامتهم الجديدة، وإيجاد طرق بديلة لدعم فرق التوصيل، ومنحهم الأدوات اللازمة لخدمة العملاء بشكل صحيح وأداء دورهم كسفراء حقيقيين للعلامة التجارية.

يدور التحول عبر الإنترنت حول الاعتراف بسائقي التوصيل كجزء لا يتجزأ من فريق خدمة العملاء في الشركة ومعاملتهم وفقاً لذلك. وهذا يعني دعمهم بأفضل التقنيات، والإشراف على أعمالهم اليومية، والقدرة على التواصل معهم بسهولة وبشكل مباشر.

أعطى هذا التحول وزناً جديداً ومسؤولية كبيرة لعناصر التجارة الإلكترونية وخاصة مرحلة التسليم.

«ريتيل تايمز»