شكرا لقرائتكم خبر عن فيل فودن غاضب من «تويتر» بسبب تغريدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز مذهل 2-1 على بوروسيا دورتموند الألماني في ملعبه ليضرب موعداً مع باريس سان جيرمان في المربع الذهبي.

وعبر نجم سيتي وأفضل لاعب بالمباراة فيل فودن عن غضبه من استباق موقع «تويتر» المواجهة المرتقبة بين الناديين ونشر تغريدة على حسابه الرسمي من دون إذنه تحمل صورته مرفقة بعبارة: «هل أنت مستعد مبابي؟» في إشارة لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مرفقة بإيموجي مصافحة.

التغريدة التي أغضبت فودن

وقال ممثلو اللاعب إن التغريدة تظهر لاعب الوسط وكأنه يرفع الراية البيضاء لمبابي، وإنه سيكون هناك نقاش حول مقاطعة «تويتر»، وطلب اللاعب صاحب ال20 ربيعاً حذف التغريدة فوراً، لكنها انتشرت بسرعة وحملت الكثير من ردود الأفعال عليها.

وحظي فودن الذي سجل هدف الفوز والتأهل بسيل من المديح، ووصفه بيتر كراوتش، مهاجم ليفربول السابق، ب«الشجاع الذي لا يخشى شيئاً» في المواجهات الكبيرة، وأضاف: «إنه بسن ال20 لكن بقلب شجاع، مشجعو سيتي يعتقدون أنه شريان الفريق، وقد كان مذهلاً هذا الموسم».

وشهدت المباراة دخول لاعب وسط دورتموند جود بيلينجهام (17 عاماً) تاريخ المسابقة كأصغر لاعب إنجليزي يسجل في دوري أبطال أوروبا.