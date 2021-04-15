شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح طبية لمرضى السكري في رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قدّمت الدكتورة فرحانة بن لوتاه، استشارية الطب الباطني في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، التابع لمبادلة للرعاية الصحية، مجموعة من النصائح التي يتوجب على مرضى السكري الالتزام بها، ليكونوا على استعداد تام لصوم الشهر الفضيل وهم مطمئنون.

1. استشر طبيبك

قد يُنصح بعض مرضى السكري بالامتناع عن الصيام، لذا ستحتاج إلى استشاره طبيبك فيما إذا كان بإمكانك الصيام، وفقاً لحالتك الصحية. سيقدم الطبيب أو فريق رعاية مرضى السكري النصيحة المناسبة لك حول كيفية تعديل جرعات الأدوية أو الأنسولين، إضافة إلى مساعدتك على تعديل النظام الغذائي الخاص بك بما يتناسب مع ساعات الصيام والإفطار في رمضان. وحتى لو سمح لك الطبيب بالصيام، فمن المهم أن تحرص على التواصل معه عند الشعور بالإعياء أو التعب أو أي أعراض أخرى أثناء الصيام، خاصة إذا كنت تتناول أدوية موصوفة.

2. تنظيم وجبات الطعام بعد الإفطار

احرص على مقاومة الرغبة بتناول الطعام باستمرار خلال الفترة من الإفطار حتى الفجر مباشرة. ويجب عليك وضع نظام منتظم ومتباعد لوجبات الطعام الخاصة بك. اكسر صيامك بوجبة خفيفة مثل الماء والتمر، ثم بعد حوالي ساعة تناول وجبة متكاملة، وقبل الفجر مباشرة تناول وجبة السحور. وعند الشعور بالجوع خلال الليل (بين وجبتي الإفطار والسحور)، فيمكنك تناول وجبة أو وجبتين خفيفتين صغيرتين مثل قطعة فاكهة أو حفنة من المكسرات النيئة أو كوب واحد من الزبادي بدون إضافة سكر. احرص على عدم تفويت وجبتي الإفطار أو السحور.

3. اختر وجباتك بحكمة

تناول البروتين مع كل وجبة، لأنه يزيد من شعورك بالشبع. ويمكن أن يساعدك اختصاصي التغذية في حساب احتياجات جسمك من البروتين. يُنصح بتضمين الفواكه والخضروات والزبادي في وجباتك. اختر الدهون الصحية مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والأسماك. اختر الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والمكسرات والأرز البني والتي يتم هضمها ببطء، بدلاً من الكربوهيدرات البسيطة مثل الكعك والخبز الأبيض والمعجنات التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

4. ترطيب الجسم

يجب عليك شرب كميات كافية من السوائل (الخالية من السكر)، وخاصة الماء، لتجنب الجفاف خلال ساعات الصيام. ويشكل الماء والأطعمة التي تحتوي على الألياف والتمارين الرياضية المفتاح الرئيسي لتجنب الإمساك خلال شهر رمضان. لا تستسلم لرغبة جسمك في تناول مشروب يحتوي على نسبة عالية من السكر، لأن الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في نظامك الغذائي قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم،ما قد يتطلب تدخلاً علاجياً في المستشفى.

5. ممارسة التمارين الرياضية مع عدم الإفراط فيها

النشاط البدني المعتدل يومياً خياراً صحياً لمرضى السكري. المشي من أكثر الأنشطة الموصى بها للمرضى. تجنب الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية أثناء الصيام.