شكرا لقرائتكم خبر عن «جيلي» تطلق أول إصدار من «زيكر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة صناعة السيارات الصينية، «جيلي»، مالكة شركة سيارات «فولفو»، الخميس، أول إصدار من علامة السيارات الكهربائية المتطورة «زيكر» Zeekr، والتي تستهدف الطلب الصيني المتزايد على السيارات الكهربائية المتميزة التي عززت مبيعات «تيسلا» الأمريكية، و«نيو» الصينية.

وقالت الشركة الأم «تشجيانج جيلي القابضة» و«جيلي أوتوموبيل»، الشهر الماضي، إنهما ستستثمران بشكل مشترك ملياري يوان (306 ملايين دولار)، في المشروع الجديد، في محاولة لوضع «زيكر» كشركة ناشئة ضمن مجموعة «جيلي»، المعروفة أيضاً في الخارج بحصتها البالغة 9.7% في شركة «دايملر» الألمانية.

وستطرح «زيكر» طرازين على الأقل، كل عام، في السنوات الثلاث المقبلة، بعد زيكر001 الذي أطلقته هذا العام.

وسيكون سعر سيارة «زيكر» نحو 300 ألف يوان، وقال فلين تشين، نائب رئيس «زيكر»، إن العلامة التجارية ستستكشف طرق بيع وتسويق جديدة، بما في ذلك السماح للعملاء بالاشتراك في حقوق استخدام السيارات، وتقديم حصة في الشركة للمشترين. (وكالات)