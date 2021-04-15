شكرا لقرائتكم خبر عن «وود ماكنزي»: أهداف المناخ تهبط بالنفط إلى 10 دولارات في 2050 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة كبرى لاستشارات الطاقة، إن أسعار النفط العالمية قد تهبط إلى نحو 40 دولاراً للبرميل بحلول 2030 إذا دفعت الحكومات في اتجاه خفض استهلاك الوقود تماشياً مع الخطط التي تدعمها الأمم المتحدة للحد من الاحتباس الحراري.

وفي تقرير يضع تصوراً يتصرف فيه العالم بشكل حاسم للتصدي لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عبر تحويل اعتماد النقل والصناعة على الكهرباء، قالت وود ماكنزي التي مقرها إدنبرة، إن استهلاك النفط سيبدأ في نزول حاد في 2023.

وسيتسارع الانخفاض في الطلب إلى معدل عند مليوني برميل من النفط يومياً، ليصل إلى 35 مليون برميل يومياً بحلول 2050، ما يستتبع هبوط 60 في المئة في انبعاثات الكربون من استخدام النفط مقارنة بمستويات اليوم.

بلغ استهلاك النفط مستوى قياسياً عند نحو 100 مليون برميل يومياً في 2019 ومن المتوقع تعافيه بقوة هذا العام، بعد أن تهاوى في العام الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت وود ماكنزي في تقريرها إنه نتيجة لذلك، ستبدأ أسعار النفط في النزول في وقت لاحق من العقد الحالي. وبحسب تصورها لتسارع تحول الطاقة، فإنها تتوقع بلوغ متوسط سعر خام برنت 40 دولاراً للبرميل بحلول 2030 مقارنة مع الأسعار الحالية في حدود 65 دولاراً.

وبحلول 2050، قد يتراجع برنت إلى ما بين عشرة و18 دولاراً للبرميل.

(رويترز)