شكرا لقرائتكم خبر عن «التبانة» تحرم كورنادو من ضربة البداية الآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

حرمت إصابة اللحمية الزائدة على أعلى القدم أو ما تسمى بالعامية «التبانة»، صانع ألعاب الشارقة إيجور كورنادو، من المشاركة مع «الملك» في ضربة البداية بدوري أبطال آسيا، حيث عانى اللاعب من ارتداء الحذاء بسبب تضخم اللحمية.

وبناء عليه يتوقع أن يعود إيجور للمشاركة مع الشارقة في مباراته القادمة أمام تراكتور الإيراني، السبت.

وتوالت الضربات على «الملك» هذا الموسم، بعدما تعرض مهاجم الفريق البرازيلي جوناثاس جيسوس للإصابة من أول مشاركة له مع الشارقة في مباراة ودية أمام النصر، قبل أن يكمل عشر دقائق من نزوله إلى أرض الملعب، وكان ذلك قبل سفر الشارقة للبطولة الآسيوية وتم تعويضه بمواطنه ويلتون سواريز الذي فقده الفريق أيضاً مؤخراً، وإضافة إلى ذلك فقدَ الفريق جهود مدافعه سالم سلطان بداعي الارتباط بالعمل الوظيفي، ومن بين الإصابات العارضة التي عاد أصحابها، إصابة سيف راشد، وإصابة الحسن صالح الذي غاب طويلاً، ثم عاد، ثم أصيب مؤخراً، ولكن حالته لا تدعو للقلق، وسيكون ضمن خيارات المدرب عبدالعزيز العنبري في المباريات القادمة لأن الإصابة نتجت من جراء خوضه مباراتين متتاليتين وبذل مجهود بدني كبير بعد فترة توقف طويل عن اللعب.

وإحصائياً، عانى فريق الشارقة من 12حالة إصابة ملاعب، و14 حالة مرضية منذ بداية الموسم وحتى ما قبل انطلاقة صافرة مباراته الأولى في الآسيوية أمام القوة الجوية العراقي.