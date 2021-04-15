البرلمان الفرنسي يعتمد قانونا يجرم تصوير رجال الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (بي بي سي):

صادق البرلمان الفرنسي على قانون "الأمن الشامل" بما في ذلك المادة التي تجرم من ينشر صورا لقوات الأمن وتركزت الانتقادات على هذه المادة وهي المادة رقم 24 من القانون، وتسببت بمظاهرات واسعة في الخريف الماضي في فرنسا.

ويقول معارضو القانون، إن الإجراء سيقيد عمل الناشطين الذي يصورون انتهاكات الشرطة للتبليغ عنها. لكن نقابات الشرطة تقول إن رجال الامن بحاجة إلى الحماية من التحريض.

وانتقد نواب الأحزاب اليسارية المعارضة القانون لأنه يحمي الشرطة ويحد من حرية النقد.

شهدت فرنسا احتجاجات واسعة النطاق تخللها العنف احيانا لرفض القانون فالشرطة متهمة بتجاوزات عنيفة.

وكان أبرز تلك المظاهرات لك التي شارك فيها أكثر من نصف مليون متظاهر في أواخر العام الماضي .

لكن الحكومة تؤكد أن القانون ضروري لدعم الشرطة التي باتت هدفا للهجمات.

ووصف وزير الداخلية جيرالد دارمانين القانون بأنه أهم تقدم في التشريع الأمني منذ عقد.