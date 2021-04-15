ضبط كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة صاحب كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية فى الدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام حاصل على بكالوريوس – مقيم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية؛ بإدارة وإنشاء كيان تعليمى وهمى للعلوم الصحية والتدريب على اعمال التمريض، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والتحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وترويجه لشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات ومؤسسات تعليمية دولية "خلافاً للحقيقة" لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة ، زاعماً لعملائه أن الشهادات التى يمنحها للدارسين تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج "خلافاً للحقيقة" وذلك نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، أمكن ضبط المتهم وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات المنسوب صدورها للأكاديمية المشار إليها "خلافاً للحقيقة" – عدد من الكتب الخاصة بالمواد التعليمية التى تدرس بذات الأكاديمية - إيصالات نقدية لبعض المبالغ المالية المتحصلة من عملاء الأكاديمية – مجموعة من المستندات الخاصة وكارنيهات الدارسين بالأكاديمية – لوحة إعلانية مدون عليها إسم الأكاديمية المشار إليها – مبلغ مالى) ، وكذا (2 جهاز كمبيوتر ) بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها .