تناول الإفطار مع العمال.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح موسم حصاد القمح - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

شارك الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، عمال مزرعة الجامعة الجديدة إفطار ثالث أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد افتتاحه موسم حصاد القمح.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب أشرف القاضى القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور محمد عبد الحفيظ عميد كلية الزراعة، ووكلاء الكلية، وعدد من المهندسين والعاملين.

وفي حديثه خلال مشاركته بدء الحصاد بالمزرعة، أشاد رئيس الجامعة بجهود العمال المبذولة خلال موسم الحصاد، ودورهم في زيادة إنتاجية مزارع الجامعة من المحاصيل المختلفة، معربًا عن امتنانه وسعادته بمشاركتهم له طعام الإفطار.

وقال المهندس إسماعيل أحمد، مدير المزرعة إن الجامعة بدأت موسم حصاد القمح لأكثر من ٤٠ فدان بمزرعتي الجامعة الجديدة والكوثر، والتي تقدر إنتاجيتهم بما يقرب من ٥٠٠ أردب من القمح.