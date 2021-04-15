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بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بسوهاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أصيب ٤ أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتين بناحية قرية الصلعا في سوهاج.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بناحية قرية الصلعا، ووجود مصابين.

تبين إصابة "محمد بدري جاد 47 عامًا، بجرح قطعي بالرأس، السيد الجارحي السيد 42 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، حمدي محمد أبو المجد 56 عامًا، بكسر بالحوض، ونجله "محمود" 28 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج".

جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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