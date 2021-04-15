"بي بي سي" تتلقى 110 آلاف شكوى بشأن تغطيتها وفاة الأمير فيليب

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

تلقت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" 110 آلاف شكوى بسبب تغطيتها لوفاة الأمير فيليب، وهو أعلى رقم يتم نشره على الإطلاق بشأن تغطية البرامج التليفزيونية في بريطانيا.

وقالت "بي بي سي" اليوم الخميس إنه تم إرسال الشكاوى خلال الأيام الستة الماضية، منذ وفاة الأمير زوج الملكة إليزابيث الثانية في 9 أبريل.

وتتعلق الشكاوى بالتغطية المكثفة التي تلقاها حدث وفاة الأمير من تليفزيون "بي بي سي" وقنواتها الإذاعية.

ونتيجة لذلك، تم إطلاق صفحة الكترونية خاصة لتلقي شكاوى الجمهور. وقد ألغيت منذ ذلك الحين.

وقالت "بي بي سي" في بيان "نقر بأن بعض المشاهدين غير سعداء بمستوى التغطية، وتأثير ذلك على جداول البرامج التليفزيونية والإذاعية المعلنة".

وقالت الشبكة التليفزيونية "لا نجري مثل هذه التغييرات بدون دراسة متأنية، وتعكس القرارات التي تم اتخاذها دور هيئة الإذاعة البريطانية، باعتبارها الشبكة الإذاعية الوطنية، خلال لحظات لها أهميتها الوطنية".

وتعيش بريطانيا حاليا فترة حداد لمدة ثمانية أيام منذ وفاة الأمير، ومن المقرر أن تنتهي بعد مراسم جنازته يوم السبت المقبل.