مصر/ خروج قطار عن مساره وسقوط مصابين

اسماعيل عبد الحي - شهدت مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية شمالي العاصمة المصرية القاهرة خروج عربتي قطار عن القضبان، مساء أمس الأربعاء، ما أسفر عن سقوط مصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين لأقرب مستشفى، وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وذكرت مصادر طبية أن 12 شخصا أصيبوا في حادث خروج القطار عن القضبان بمينا القمح.

ووفق "سكاي نيوز عربية" فأن الإصابات بعضها خطير وتتركز في عمال السكك الحديدية العاملين في صيانة الطريق.

وتبين أن القطار القادم من القاهرة خرج عن القضبان بالقرب من منيا القمح بسبب أعمال صيانة، بينما تمكن سائق قطار آخر في الجهة المقابلة من التوقف وعدم الاصطدام بالقطار المتعطل.