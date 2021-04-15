أمريكا تفرض عقوبات على روسيا وموسكو ترد

فرضت أمريكا اليوم مجموعة من العقوبات على روسيا، على التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية والقرصنة الإلكترونية، والتنمر على أوكرانيا وغيرها من الأعمال "الخبيثة" .

وأدرجت الإجراءات الشركات الروسية في القائمة السوداء، وطردت الدبلوماسيين الروس ووضعت قيودًا على سوق الديون السيادية الروسية. وقالت إدارة بايدن إن المزيد من العقوبات قد يأتي ، رغم أن واشنطن لا تريد تصعيد الأمور.

رد غاضب

وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو حذرت واشنطن مرارا من نتائج هذا القرار.

وأضافت في إفادة صحفية، أن بلادها حذّرت الولايات المتحدة مراراً من عواقب خطواتها العدائية، التي تزيد بشكل خطير من درجة المواجهة بين البلدين، مشددة على أن مسؤولية ما يحدث في العلاقات مع روسيا تقع بالكامل على عاتق أمريكا.

كما أشارت إلى أن على واشنطن أن تدرك أنها ستدفع ثمن تدهور العلاقات الثنائية.

قطاعات الاقتصاد

ومن بين الإجراءات ، أصدر الرئيس جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا يصرح للحكومة الأمريكية بفرض عقوبات، على أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الروسي واستخدمه لتقييد قدرة روسيا على إصدار ديون سيادية، لمعاقبة موسكو على تدخلها في الانتخابات الأمريكية لعام 2020.

منع

ومنع بايدن المؤسسات المالية الأمريكية من المشاركة في السوق الأولية، للسندات السيادية الروسية المقومة بالروبل اعتبارًا من 14 يونيو. مُنعت البنوك الأمريكية من المشاركة في السوق الأولية للسندات السيادية غير الروبلية منذ عام 2019.

أعمال تضليل

كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في القائمة السوداء، 32 كيانًا وشخصًا قالت إنهم نفذوا محاولات موجهة من الحكومة الروسية، للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 وغيرها من "أعمال التضليل والتدخل" .

بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا ، عاقبت وزارة الخزانة أيضًا ثمانية أفراد مرتبطين بالاحتلال، والقمع الروسي المستمر في شبه جزيرة القرم ، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.