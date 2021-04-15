العراق.. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة شرقي بغداد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قتل 4 أشخاص وأصيب 16 آخرين في انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة في سوق الأورفلي بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد .

ونقلت قناة الحرة عن مصادر أمنية عراقية أن التفجير أدى أيضا إلى احتراق نحو 15 محل تجاري و8 سيارات، مشيرة إلى أن الحريق لا يزال مستمرا على الرغم من محاولات فرق الاطفاء والدفاع المدني السيطرة عليه.

وبينت المصادر أن السوق الشعبية التي وقع فيها الانفجار مخصصة لبيع المواد القديمة والمستعملة.

وكان مراسل “الحرة” أفاد في وقت سابق بوقوع انفجار في ضاحية الصدر ذات الغالبية الشيعية شرقي العاصمة بغداد.

وأضاف أن الأنباء الأولية تشير إلى إصابة 12 شخصا في التفجير الذي وقع في منطقة الحبيبية شرقي بغداد.

وقالت وكالة رويترز إن سيارة مفخخة انفجرت في المنطقة، وأسفر الانفجار عن سقوط 4 قتلى و 17 جريحا.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية أن الانفجار وقع في أحد الأسواق بمنطقة الحبييبة وأدى لمقتل مدني وإصابة 12 آخرين واحتراق خمس سيارات.

ونشر ناشطون ومغردون صورا ولقطات فيديو مقتضبة قالوا إنها توثق اللحظات الأولى التي تلت الانفجار.

ويأتي الانفجار غداة هجوم بالصواريخ استهدف مطار أربيل وقاعدة عسكرية للجيش التركي شمال العراق.