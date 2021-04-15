بعد العقوبات… موسكو تستدعي السفير الأميركي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

استدعت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، السفير الأميركي لدى موسكو، ووجهت انتقادات لاذعة إلى الولايات المتحدة على خلفية فرضها عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات الروسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الرد على العقوبات الأميركية الجديدة “لا مفر منه”، وإن الوزارة استدعت السفير الأميركي لدى موسكو جون سوليفان، وفق “فرانس برس”.

وأضافت في تصريحات متلفزة: “الولايات المتحدة ليست مستعدة لقبول الحقيقة الموضوعية بأن هناك عالمًا متعدد الأقطاب يستبعد الهيمنة الأميركية… لا مفر من الرد على العقوبات”.

وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق اليوم عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات الروسية، على خلفية التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية ومحاولات تجسس إلكترونية ودور موسكو في أوكرانيا.

ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن على أمر تنفيذي جديد بشأن روسيا، من شأنه أن يوسع نطاق العقوبات عليها.

وجاءت هذه العقوبات بعد يومين فقط على مكالمة هاتفية جمعت الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتن، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.