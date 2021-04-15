مصر تدين تفجير 'الحبيبية' وتصفه بـ'الخسيس'

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن "جمهورية مصر العربية تدين بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق الشعبية بمدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد، ما أودى بحياة عدد من الأشقاء العراقيين وأسفر عن إصابة عدد آخر من المدنيين الأبرياء".وأضاف البيان، أن "مصر حكومة وشعبًا، تعرب عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين"، مؤكداً "وقوف مصر إلى جانب العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة، التي تستهدف النيل من استقراره وأمنه وسلامة مواطنيه".

وشهدت بغداد، اليوم الخميس، تفجير استهدف سوقاً شعبية في الحبيبية شرقي العاصمة، اسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

