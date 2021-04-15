الكاظمي يعلن عزمه تقديم طعن ببعض فقرات الموازنة

بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أنه سيقدم طعناً ببعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية.

وقال الكاظمي لشيوخ عشائر ووجهاء محافظة المثنى خلال زيارته للمحافظة، إنه "منذ تكليفي أكّدت أنني لن أكون سوى خادما للشعب، وذكرت الرميثة في اول احاديثي لأنها عزيزة على القلب، وأرى أهلها أهلي".

وأضاف "نواجه تحديات كبيرة، والعراق مرّ بظروف صعبة، وحين استلمنا مهامنا قبل 11 شهرا كانت هناك الأزمة المالية وجائحة كورونا، وكان هناك أيضا من يراهن على فشل الحكومة، أو الدخول في حرب أهلية، لكننا لم ننجر لهذا، وصبرنا وسنتجاوز التحديات الواحدة تلو الأخرى".

ولفت الى أنه سيقدم "سنقدم طعنا ببعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية، لأن هناك فقرات ستؤثر على قطاع الكهرباء والقطاع الصحي وغيرها"، مشدداً بالقول "مشاكلنا تحتاج أولًا للإدارة الصحيحة، ومنهج الصدق لأجل حلّها".