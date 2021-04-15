تشمل العراقيين.. 400 منحة دولية للاجئين والنازحين

بغداد - ياسين صفوان - وقع الإتحاد الأوروبي ومنظمة دولية، برنامج مدته ثلاث سنوات لإستثمار ما قيمته 5 ملايين يورو لدعم جهود التعافي والمرونة الإقتصادية للاجئين السوريين الشباب والنازحين العراقيين والفئات المهمشة من العراقيين.



وجاء في بيان لمنظمة "سبارك" غير الحكومية للتنمية الدولية، أن "هذا البرنامج يدعم الجامعات ومراكز التوظيف لتعزيز خدماتها وخلق صلة وصل بين التعليم العالي وإحتياجات سوق العمل المحلي".

ولفت الى أن "سبارك ستبني جهودها من خلال برامجها السابقة مثل البرنامج الإقليمي في الشرق الأوسط الذي دام لمدة 5 سنوات مع الإتحاد الأوروبي لدعم الطرق المستدامة للحصول على فرص التعليم العالي ثم الدخول إلى سوق العمل إلى 400 شخص من اللاجئين، فضلا عن الشباب من الفئات المهمشة والنازحين العراقيين".

وسيضمن التعليم بحسب البيان "عن بعد بالإضافة إلى الخدمات الطلابية وبرامج الدعم النفسي الإجتماعي إلى تسليح الخريجين بمهارات رقمية وآليات ضرورية للتأقلم على الرغم من الظروف الصعبة".

كما سيدعم البرنامج وفقاً للبيان "توفير ٧٥ وظيفة و ١٠٠ فرصة تدريبية وإنشاء ٢٠ مؤسسة صغيرة ومتوسطة، كما سيتم توفير آليات للتعليم وتطوير المناهج والتدريب لمؤسسات التعليم العالي الشريكة الستة في العراق وإقليم كردستان".

وتابع البيان أنه "بفضل هذا التمويل السخي من قبل الإتحاد الأوروبي من خلال صــندوق الاتـحاد الأوروبـي الاستئماني للاستجابة للأزمة السورية (صندوق مدد)، سيتمكن عدد كبير من الشباب للحصول على فرص للتعليم العالي وشمول اإقتصادي أفضل وبناء مجتمعاتهم".