المخابرات الأمريكية: روسيا تقوم بـ"استعراض قوة" قرب أوكرانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبلغ اثنان من قادة المخابرات الأمريكية، الخميس، الكونجرس بأنهم يعتبرون التحركات العسكرية الروسية الحالية قرب أوكرانيا "استعراضا للقوة".

وقال مدير وكالة استخبارات الدفاع ومدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) للجنة المخابرات بمجلس النواب إن الوكالتين تراقبان التحركات الروسية.

وأضاف وليام بيرنز مدير (سي.آي.إيه): "علينا جميعنا أن ننظر إلى هذا الحشد العسكري بمنتهى الجد".



وحشدت موسكو عشرات الآلاف من الجنود عند حدود هذه الجمهورية السوفيتية السابقة التي تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وانتقدت كييف والدول الغربية في الأيام الأخيرة موسكو لإرسالها قوات إلى الحدود الأوكرانية والقرم، شبه الجزيرة التي ضمّتها روسيا، في وقت تدور مواجهات مسلحة دامية مع الانفصاليين الموالين لروسيا بشكل شبه يومي.

وكان بايدن قد طالب الثلاثاء من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"خفض التوترات" المتصاعدة مع أوكرانيا، لينضم بذلك إلى مجموعة دول غربية نددت بحشد موسكو قواتها عند الحدود الأوكرانية، الأمر الذي أثار حفيظة حلف شمال الأطلسي.

