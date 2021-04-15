سوريا عن استخدام "غاز الكلور": استنتاجات مزيفة ومفبركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت دمشق تقريرا أوردت فيه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الجيش السوري أسقط قنبلة بغاز الكلور على حي سكني في منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة قبل ثلاث سنوات.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: "تضمّن التقرير استنتاجات مزيفة ومفبركة تُمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها".



وأدانت بأشد العبارات ما جاء في التقرير ورفضت ما جاء فيه شكلا ومضمونا، ونفت نفيا قاطعا قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة سراقب أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى.

وقال التقرير الذي صدر الإثنين الماضي وأعدته وحدة التحقيقات بالمنظمة إنه لم يَسقط أي قتلى في هجوم فبراير/ شباط 2018 لكن عولج 12 شخصا من أعراض تشبه أعراض التسمم الكيماوي.



وفي مقابلة مع قناة الإخبارية الرسمية، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: "لا نؤمن في سوريا لا أخلاقيا ولا علميا باستخدام أسلحة الدمار الشامل".