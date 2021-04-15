"مجلس وزراء الداخلية العرب" يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة "جازان" السعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم الخميس "العمليات الإرهابية" لميليشيا الحوثي التي تستهدف المدنيين في الاراضي السعودية لاسيما محاولاتها الاخيرة استهداف مدينة (جازان) بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة (مفخخة).

وقالت الامانة في بيان صحفي "ان الأعمال الإرهابية المستمرة والممارسات العدائية الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية تمثل جرائم حرب يجب إيقافها والمساءلة عنها".

وجددت تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ومساندتها المطلقة في الإجراءات كافة التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها.

واشادت الامانه "بالأدوار التي تقوم بها القوات الجوية السعودية وقوات التحالف في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمن واستقرار المملكة وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها".

وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قد اكدت في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين وأربع طائرات مفخخة (مسيرة) "أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية" بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والمناطق المدنية بمدينة (جازان) جنوبي السعودية.

وجاء ذلك بعدما أعلن التحالف فجر اليوم أيضا عن اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين استهدفتا المناطق المدنية في (جازان).