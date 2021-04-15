دولة الإمارات تعلن شفاء 1614 حالة جديدة من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الإمارات إجراء 225,031 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الفحوص الجديدة أسهمت في الكشف عن 1928 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 491,423 حالة..

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,545 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1614 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 475,012 حالة.