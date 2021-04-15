شكرا لقرائتكم خبر عن خطط إطلاق إنستجرام للأطفال يضع مالك فيسبوك أمام انتقادات حقوقيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كاليفورنيا - رويترز

حثت جماعة حقوقية الخميس مارك زوكربيرج الرئيس التنفذي لشركة فيسبوك على عدم ابتكار نسخة من تطبيق نشر الصور، إنستجرام، للأطفال أقل من 13 عاماً، وقالت إن ذلك قد يعرضهم "لخطر داهم".

يأتي الخطاب الذي أرسلته جماعة (حملة طفولة بدون إعلانات) بينما تواجه أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم انتقادات لتضخيم المعلومات المضللة في مختلف منصاتها في أنحاء العالم، وتعريض الأطفال في الوقت نفسه لمواد غير ملائمة.

وقالت الجماعة إن إنستجرام يستغل خوف صغار السن من فقد التواصل عبر دفعهم إلى تفقد هواتفهم باستمرار والسعي لنيل الاستحسان ونشر الصور، وأضافت أن تركيز المنصة المستمر على المظهر والإحساس بالذات سيشكل تحدياً لخصوصية المراهقين وسلامتهم.

وحملة طفولة بدون إعلانات منظمة لا تهدف للربح وتؤمن بأن التسويق الذي يستهدف الأطفال، فضلاً عن الوقت الضخم المهدر أمام شاشات الهواتف الذي يحث عليه هذا النوع من التسويق، يضر بالتطور الصحي للأطفال، وتسعى الجماعة لإنهاء التسويق الموجه للأطفال.