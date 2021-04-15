شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط عضوية نقابة المهندسين بالقانون الجديد المعروض أمام مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الأحد الموافق 18 أبريل 2021، والمتوقع أن تشهد استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهندسين ومحال من مجلس النواب لأخذ الرأى فى شأنه، وذلك بعد الموافقه عليه من حيث المبدأ بالجلسات السابقة.

ووفقا لما انتهت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس الشيوخ فى شأن المادة المنظمة لشروط العضوية بنقابة المهندسين، فأنه يشترط فيمن يكون عضواً بالنقابة ما يأتي :

1- أن يكون حاصلا علي بكاليوريوس في الهندسة من إحدي الجامعات المصرية أو علي درجة علمية يعتبرها المجلس الاعلي للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة، ويجب علي الجمعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل .

3- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .

4- أن يكون محمود السيرة - حسن السمعة .

5 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين .

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل .

7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.