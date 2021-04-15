شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ ينعى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقيب الصحفيين الأسبق، والذي وافته المنية اليوم، مؤكدا "إننا فقدنا علما من أعلام الصحافة المصرية والعربية وقلماً وطنياً شريفاً".

وقال رئيس الشيوخ: "إننا ببالغ الحزن والأسي نشاطر أسرة الفقيد الكريم وكافة زملاءه وتلاميذه من رجال الإعلام والصحافة والفكر، الأحزان، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته".