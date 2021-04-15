كيف ركزت استراتيجية (رؤية مصر 2030) على تحقيق المساواة وتمكين المرأة؟

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القاهرة - سامية سيد - لم تغفل رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 إقرار مواد تكفل حصول المرأة على كافة حقوقها، بل نصت على ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات.

ورصدت دراسة المركز المصرى للفكر والدراسات للفكر ما ركزت عليه استراتيجية مصر للتنمية المستدامة:

- ارتكزت رؤية مصر 2030 (إطار 3) على بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة بين الجنسين وضمان الحقوق والفرص المتساوية من أجل تحقيق أعلى درجة من الاندماج الاجتماعى، إضافة على تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية من خلال المساواة فى الحقوق والفرص.

- كما ارتكز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 (إطار 4) على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والقضاء على كافة أشكال التمييز أو العنف أو الممارسات الضارة بكافة أشكالها، إلى جانب المشاركة الفعّالة وتكافؤ الفرص للمرأة في كافة المجالات دون إقصاء من خلال حصول المرأة على الموارد الاقتصادية وحقوق الملكية والخدمات المالية، وذلك في إطار التشريعات الحاكمة

- اعتمدت باقى أهداف التنمية المستدامة 2030 على تمتع جميع الرجال والنساء بالحقوق المتساوية في رأس المال المادي ورأس المال البشري ورأس المال الاجتماعى.