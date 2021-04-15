خلال يوم واحد..روسيا تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا

محمد الفلاح - الخميس 15 أبريل 2021

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا ارتفاعا خلال الساعات الـ24 الماضية .



وأعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي تسجيل 8944 إصابة جديدة مقارنة بـ 8326 إصابة في اليوم السابق، ، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها أربعة ملايين و675 ألفا و153 إصابة ، و398 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة ، مقابل 399 وفاة أمس ، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 104 آلاف و398حالة وفاة ، وتماثل 10225 شخصا ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و301 ألف و448 شخصا.