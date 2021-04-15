الجزائر تمدد حظر التجوال 15 يوما لمواجهة فيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 15 أبريل 2021

أقر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد اليوم الخميس جملة من التدابير التي يتعين وضعها حيز التنفيذ لمواجهة الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا.



وذكرت رئاسة الوزراء، في بيان صحفي اليوم، أن جراد، قرر تكييف إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي ( حظر التجوال) ويُمدّد لـمدة 15 يومًا بـتسع ولايات ( محافظات) من من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة من صباح اليوم الـتالي، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من غد الجمعة.

وأوضحت أنه يمكن أن يتخذ الولاة ( المحافظون)، بعد موافقة السلطات الـمختصة، كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما تكييف الـمواقيت، وإقرار أو تعديل أو ضبط حظر جزئي أو كلي يستهدف بلدة أو أكثر، أو مكانًا، أو حيا، يشهد بؤرًا للعدوى.

وسجلت الجزائر حتى أمس الأربعاء، 118 ألفا و975 إصابة بفيروس كورونا، وثلاثة آلاف و141 حالة وفاة، و82 ألفا و929 حالة شفاء، مقابل 78 حالة من السلالة البريطانية، و129 حالة من السلالة النيجيرية، وفقا لبيانات وزارة الصحة.