السلطات الصحية في ليبيا تعلن تسجيل 513 إصابة جديدة

محمد الفلاح - الخميس 15 أبريل 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 513 إصابة جديدة و29 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إنه تم تسجيل شفاء 595 شخصا، خلال 24 ساعة.

وأوضح أن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 198 إصابة و26 حالة وفاة و421 حالة شفاء.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 170 ألفًا و558 شخصًا، بينهم 11 ألفًا و973 حالة نشطة، ووفاة 2873 شخصًا.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.