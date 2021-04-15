دولة الإمارات تقدم 9.3 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 15 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 91,882 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الخميس، 9,387,344 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 94.91 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".