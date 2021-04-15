"العسومي" يؤكد أهمية وجود صوت عربي بمفاوضات إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، الخميس، عن قلقه إزاء قرار إيران زيادة تخصيب اليوارنيوم بنسبة 60%.

وأكد العسومي، في بيان، اليوم، على أهمية وجود صوت عربي في المفاوضات الجارية معها بشأن الاتفاق النووي في فيينا.



الحجرف: تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60% مؤشر خطير ومقلق

وأشار إلى ضرورة أن تراعي المفاوضات الجارية مع إيران التوصل لاتفاق شامل يمنعها من امتلاك سلاح النووي أو تطوير برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية.

وتابع: "لابد أن أن تشمل المفاوضات مع إيران ترتيبات للحد من تدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية وتعالج القلق من سياساتها الإقليمية.

والثلاثاء، انطلقت محادثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.

وأمس الأربعاء، أعلنت إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%؛ الأمر الذي لا يمكن اعتباره برنامجاً مخصصاً للاستخدامات السلمية.

وفور وصوله إلى فيينا للمشاركة في مباحثات الاتفاق النووي، أوضح نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن رفع التخصيب سيبدأ اعتبارا من أمس الأربعاء.

وفي أول ردود الأفعال، عبّر البيت الأبيض عن قلق إدارة الرئيس جو بايدن إزاء الخطوة.

ولقي الإعلان الإيراني برفع نسبة التخصيب إدانات أوروبية حيث أبدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قلقها إزاء أحدث خطوات طهران لتخصيب اليورانيوم.