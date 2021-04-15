وفاة نقيب الصحفيين المصري الأسبق مكرم محمد أحمد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توفي نقيب الصحفيين المصري الأسبق مكرم محمد أحمد اليوم الخميس عن عمر ناهز 86 عاما بعد مشوار طويل شغل خلاله أرفع المناصب الصحفية.

ونعاه مجلس الوزراء المصري في بيان جاء فيه "فقدنا اليوم واحدا من أعلام ورموز الصحافة المصرية الذي سخر قلمه طوال مسيرة حافلة بالعطاء للدفاع عن قضايا الوطن بكل إخلاص وتفان".

وتابع البيان "أسهم بقلمه في تنوير المجتمع في مواجهة الكثير من الضلالات وقاد دفعة الجماعة الصحفية في أصعب الفترات التي مرت بها نقابتهم".

ولد مكرم محمد أحمد عام 1935 وتخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة القاهرة قبل أن يبدأ عمله محررا بصحيفة الأخبار.

تدرج في المناصب وتنقل بين المؤسسات الحكومية وشغل عددا من المناصب البارزة منها رئيس تحرير مجلة المصور ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير دار الهلال كما تم انتخابه نقيبا للصحفيين عدة دورات وشغل منصب الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب.

وكان آخر منصب شغله رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام.