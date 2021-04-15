الشرطة العراقية: مقتل 4 في انفجار سيارة ملغومة بمدينة الصدر في بغداد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 17 آخرون في هجوم بسيارة ملغومة وقع اليوم الخميس في حي مدينة الصدر مترامي الأطراف بالعاصمة بغداد.

وذكرت الشرطة أن السيارة كانت متوقفة في سوق مزدحمة للأجهزة المستعملة في الحي الذي يغلب عليه الشيعة.

وقال بيان للجيش العراقي إن انفجارا في سوق بشرق بغداد أسفر عن مقتل مدني وإصابة 12 آخرين واشتعال النار في عدة سيارات.

وقال شهود من رويترز إن الدخان الأسود كان يتصاعد فوق السوق فيما هرعت سيارات الإسعاف لإنقاذ الجرحى.

وتوقفت الهجمات الانتحارية، التي كانت تقع بشكل يومي تقريبا في بغداد، في السنوات الأخيرة منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في 2017، ضمن تحسن شامل في الأوضاع الأمنية أعاد الحياة إلى طبيعتها في العاصمة العراقية.

وهز هجوم انتحاري نادر الحدوث أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه سوقا مزدحمة في بغداد في يناير كانون الثاني، مما أسفر عن مقتل 32 على الأقل. وكان ذلك أول تفجير كبير بالعراق في ثلاث سنوات.

جاء هجوم اليوم الخميس بعد يوم واحد من استهداف طائرة مسيرة ملغومة قوات أمريكية في مطار أربيل بشمال العراق، فيما أسفر هجوم صاروخي منفصل عن مقتل جندي تركي في قاعدة عسكرية قريبة.