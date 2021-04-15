49 حالة وفاة و7810 إصابات جديدة بكورونا بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الخميس، بتسجيل 49 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 14 ألفاً و885 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 7810 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 956 الفاً و860 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 5817 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 837 ألفاً و336 حالة.

وذكر التقرير أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 46 ألفاً و299 فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 8 ملايين و690 ألفا و.527

وأشار التقرير إلى أن المستشفيات والمراكز الطبية تمكنت اليوم من تطعيم 14 ألفاً و339 شخصاً باللقاح المضاد لفيروس كورونا ليصل العدد الكلي للذين تم تطعيمهم إلى 197 ألفاً و914 شخصاً.