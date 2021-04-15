توقعات الطقس غدا الجمعة في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً ومغبرا على بعض المناطق مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصةً على البحر، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.



الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 15:29 والمد الثاني عند 03:05 والجزر الأول عند الساعة 09:40 والجزر الثاني عند الساعة 20:46.

بحر عمان: متوسط - يضطرب مساءً فيما سيحدث المد الأول عند 12:44 والمد الثاني عند الساعة 23:29 والجزر الاول عند الساعة 18:07 والجزر الثاني عند الساعة 06:16.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 24 70 25

دبــي 31 25 70 20

الشارقة 32 23 75 25

عجمان 30 23 80 25

أم القيوين 33 23 80 20

رأس الخيمة 31 22 80 20

الفجيرة 38 24 65 10

العين 37 21 60 15

ليوا 36 23 70 15

الرويس 31 22 75 20

السلع 31 22 70 15

دلما 29 20 80 30

طنب الكبرى 30 22 80 25

طنب الصغرى 30 22 80 25

أبو موسى 30 21 80