الكرملين: سنرد بالمثل على أي عقوبات أمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الكرملين اليوم الخميس إنه سيرد بالمثل على أي عقوبات أمريكية جديدة "غير قانونية" على روسيا وإن أي إجراءات جديدة ستقلل من فرص عقد قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأعلنت حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس عن سلسلة عقوبات مالية ضد روسيا وطرد عشرة دبلوماسيين روس ردا على هجمات معلوماتية والتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020 الذي نسب إلى موسكو.

وقال البيت الأبيض في بيان إن رئيس الولايات المتحدة وقع مرسوما يتيح معاقبة روسيا مجددا بشكل يؤدي إلى "عواقب استراتيجية واقتصادية ... إذا واصلت أو شجعت تصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار الدولي".

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق قبل الإعلان عن العقوبات إن موسكو ستنتظر لترى ما سيحدث قبل التعليق بالتفصيل.

وأضاف أن الوضع في أوكرانيا لا يزال متوترا وأن من السابق لأوانه الحديث عن خفض التصعيد، على الرغم من تقارير بأن الولايات المتحدة ألغت نشر اثنتين من سفنها الحربية في البحر الأسود.