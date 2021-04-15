شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الفلسطينية تنشر إحصائيات جديدة بشأن إصابات "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله (الضفة الغربية) - رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الخميس تسجيل 1717 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي، أن قطاع غزة سجل 1162 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وأبقت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة على "الإغلاق الليلي الكامل يومياً عند الساعة التاسعة مساء، بما يشمل إغلاق المحال والمنشآت، ومنع حركة المشاة".

وقررت الوزارة يوم الاثنين "استمرار حظر التجمعات في الأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق الصالات، والمنتزهات، والأسواق الشعبية الأسبوعية".

وفي الضفة الغربية، خففت الحكومة الفلسطينية يوم السبت الإجراءات التي فرضتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا بعد تراجع حالات الإصابة، وفرضت الإغلاق الشامل يوم الجمعة فقط، على أن تقام صلاة الجمعة في الساحات.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن سماحها بدخول عشرة آلاف من سكان الأراضي الفلسطينية ممن تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا إلى القدس للصلاة في المسجد الأقصى.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها: "فيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 156446، بينهم 21419 تلقوا الجرعتين من اللقاح".

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بأنه تم تسجيل 305187 إصابة منذ ظهور الجائحة قبل حوالي عام، فضلاً عن 3204 وفيات.