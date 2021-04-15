شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعم العقوبات الأمريكية على روسيا والأخيرة تلوّح بالرد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - موسكو - أ ف ب

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس باسم الدول الـ27 الأعضاء، "تضامن" التكتل مع الولايات المتحدة في ملف الهجمات الإلكترونية التي تخلّلت حملة الانتخابات الرئاسية في العام 2020، والتي نسبتها واشنطن إلى موسكو.

وجاء في بيان لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "نشارك شركاءنا مخاوفهم. على كل اللاعبين الامتناع عن أي سلوك غير مسؤول ومزعزع للاستقرار في الفضاء الإلكتروني".

وفي ذات السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس، إن الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة "لا مفر منه"، وإن الوزارة استدعت السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان.

وأضافت في تصريحات متلفزة، أن "الولايات المتحدة ليست مستعدة لقبول الحقيقة الموضوعية بأن هناك عالماً متعدد الأقطاب يستبعد الهيمنة الأمريكية. لا مفر من الرد على العقوبات".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سلسلة عقوبات مالية ضد روسيا وطرد عشرة دبلوماسيين روس، رداً على هجمات معلوماتية والتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020، الذي نسب إلى موسكو.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن رئيس الولايات المتحدة وقع مرسوماً يتيح معاقبة روسيا مجدداً بشكل يؤدي إلى "عواقب استراتيجية واقتصادية إذا واصلت أو شجعت تصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار الدولي".

