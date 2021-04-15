شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 وإصابة 17 إثر انفجار سيارة ملغومة في بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - رويترز

قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 17 آخرون في هجوم بسيارة ملغومة وقع الخميس في حي مدينة الصدر مترامي الأطراف بالعاصمة بغداد.

وذكرت الشرطة أن السيارة كانت متوقفة في سوق مزدحمة للأجهزة المستعملة في الحي، فيما قال بيان للجيش العراقي إن انفجاراً في سوق شرقي بغداد أسفر عن مقتل مدني وإصابة 12 آخرين، واشتعال النار في عدة سيارات.

وقال شهود إن الدخان الأسود كان يتصاعد فوق السوق، فيما هرعت سيارات الإسعاف لإنقاذ الجرحى.

وتوقفت الهجمات الانتحارية، التي كانت تقع بشكل يومي تقريباً في بغداد، في السنوات الأخيرة منذ هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في 2017، ضمن تحسن شامل في الأوضاع الأمنية أعاد الحياة إلى طبيعتها تقريباً في العاصمة العراقية.

وهز هجوم انتحاري نادر الحدوث أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عنه، سوقاً مزدحمة في بغداد في يناير/كانون الثاني، مما أسفر عن مقتل 32 على الأقل، وكان ذلك أول تفجير كبير بالعراق خلال ثلاث سنوات.

وجاء هجوم الخميس بعد يوم واحد من استهداف طائرة مسيرة ملغومة قوات أمريكية في مطار أربيل بإقليم كُردستان، فيما أسفر هجوم صاروخي منفصل عن مقتل جندي تركي في قاعدة عسكرية قريبة.