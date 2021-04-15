شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة الأسهم تضاعف أرباح «سيتي» 3 مرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت نتائج مجموعة «سيتي» المصرفية توقعات المحللين المتعلقة بأرباح الربع الأول، بفضل الانتعاش الاقتصادي المدفوع بتوزيع التطعيمات والتحفيز الحكومي الذي سمح لها بتحرير الاحتياطيات المخصصة لخسائر القروض المتعقلة بجائحة «كوفيد-19».

ومثل بنك «جيه بي مورجان»، الذي أعلن عن أرباحه يوم الأربعاء، استفاد «سيتي» من طفرة نشاط أسواق المال، إلا أن البنك شعر بتأثير أسعار الفائدة المنخفضة التي أضرت بالإيرادات، إذ انخفضت بنسبة 7%، في حين تراجعت القروض بنسبة 10%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أرصدة قروض بطاقات الائتمان الاستهلاكية.

للتعويض الجزئي عن تأثير عائدات الفوائد، ارتفعت عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 46٪ بفضل زيادة رسوم الاكتتاب في الأسهم.

وتضاعفت أرباح المجموعة المصرفية ثلاث مرات إلى 7.94 مليار دولار أو 3.62 دولار للسهم، صعوداً من 2.54 مليار دولار أو 1.06 دولار للسهم قبل عام. وتوقع المحللون تحقيق المجموعة أرباحاً بقيمة 2.60 دولار للسهم وفقاً لمنصة «رينفينتف».

وتعزز صافي أرباح البنك بعد قراره بسحب 3.85 مليار دولار من الاحتياطيات التي خصصها لمواجهة خسائر القروض المتوقعة من الوباء. وقالت سيتي جروب إن مجموعة عملائها من المؤسسات ستواصل تقديم الخدمات للعملاء وأنها ستواصل تشغيل «مراكز الثروة» في سنغافورة وهونج كونج وكذلك في لندن والإمارات العربية المتحدة.(رويترز)